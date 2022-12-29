Банк «Уралсиб» повысил промо-ставку по акции «Футбольный кешбэк» до 4%
Банк Уралсиб поднял промо-ставку начислений на карты «ФК «Краснодар» по акции «Футбольный кешбэк» до 4%
Повышенная ставка будет действовать на покупки в январе и феврале 2023 года. Этим банк поддержит болельщиков ФК «Краснодар», когда в Российской Премьер-лиге нет матчей.
Банк «Уралсиб» запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре 2022 года, в ней кешбэк по кобрендовой карте ФК «Краснодар» зависит от результатов игры любимой команды. Персональная ставка складывается из базовой и промо-ставки:
- Промо-ставка рассчитывается каждый месяц по результатам матчей ФК «Краснодар» — в виде разности забитых и пропущенных голов.
- Базовая ставка — стандартная ставка от 1% до 3% по условиям программы «Уралсиб Бонус».
Бонусные рубли начисляются по той ставке, которая в этом месяце выше лично для каждого держателя карты.
Акция длится с 15 октября 2022 года до 30 июня 2023 года включительно — до конца действующего футбольного сезона в РФ.
Чтобы участвовать в акции, нужно заказать карту ФК «Краснодар» и оплачивать ей ежемесячно покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей. Бонусные рубли можно использовать для возврата денег, потраченных на покупки в предыдущем месяце, или обменять на бонусы клуба для приобретения впечатлений и сувениров от клуба. Карту «ФК Краснодар» можно заказать в любом отделении Краснодарского края или на сайте «Уралсиб».
У карты ФК «Краснодар», оформленной в стилистике команды, уникальный набор преимуществ для болельщиков: скидки и повышенный кешбэк при покупке по карте. Каждый владелец кобрендовой карты может участвовать в программах лояльности как банка, так и клуба.