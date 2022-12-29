Банк «Уралсиб» повысил промо-ставку по акции «Футбольный кешбэк» до 4%

Банк Уралсиб поднял промо-ставку начислений на карты «ФК «Краснодар» по акции «Футбольный кешбэк» до 4%

Повышенная ставка будет действовать на покупки в январе и феврале 2023 года. Этим банк поддержит болельщиков ФК «Краснодар», когда в Российской Премьер-лиге нет матчей.

Банк «Уралсиб» запустил акцию «Футбольный кешбэк» в октябре 2022 года, в ней кешбэк по кобрендовой карте ФК «Краснодар» зависит от результатов игры любимой команды. Персональная ставка складывается из базовой и промо-ставки:

Промо-ставка рассчитывается каждый месяц по результатам матчей ФК «Краснодар» — в виде разности забитых и пропущенных голов.

Базовая ставка — стандартная ставка от 1% до 3% по условиям программы «Уралсиб Бонус».

Бонусные рубли начисляются по той ставке, которая в этом месяце выше лично для каждого держателя карты.