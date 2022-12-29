В Краснодаре мужчина разбился после падения с балкона

Краснодарский край

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  • ЖК «Грани» © Скриншот сайта google.com/maps
    ЖК «Грани» © Скриншот сайта google.com/maps

Вечером 28 декабря мужчина на Западном Обходе выпал с балкона 14 этажа

Очевидцы в соцсетях сообщили, что трагедия произошла 28 декабря около 21:45. 

«Я его как раз видела, он был с серым рюкзаком и с балкона на балкон подымался. Я ещё подумала: "Странный. Лифт же есть...", — рассказала жительница ЖК «Грани». 

Предположительно, мужчина сорвался с 14 этажа, а при падении ему оторвало руку. На видео с места событий видно рюкзак рядом с телом и повреждённую переносную лестницу. 

В СУ Следкома по Краснодарскому краю проводят доследственную проверку в связи со смертью мужчины, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Накануне Юга.ру писали о смерти 39-летнего мужчины, который выпал из окна 11 этажа на Восточно-Кругликовской.

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