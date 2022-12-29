Движение большегрузов по Крымскому мосту обещают восстановить в марте

Краснодарский край, Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сейчас попасть в Крым водители грузовиков могут на пароме или по сухопутному маршруту

Ближе к марту большегрузам снова разрешат ездить по Крымскому мосту, сообщил председатель совета министров республики Юрий Гоцанюк. Движение откроют после реализации комплекса мер по безопасности.

Пока водители грузовиков могут добраться на полуостров через Керченскую переправу или по альтернативному сухопутному маршруту через Ростов. Гоцанюк отметил, что за сутки по сухопутному маршруту проезжают от 300 до 700 фур. 

Как писали Юга.ру, автомобилям с грузоподъемностью более 1,5 тонн запретили проезд по Крымскому мосту. Сейчас через мост могут проезжать только легковые автомобили и автобусы. 

Автомобили Крымский мост

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