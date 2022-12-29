В центре Краснодара 30 декабря перекроют два квартала

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Движение автомобилей ограничат на улицах Гоголя и Орджоникидзе

В Краснодаре 30 декабря с 6:00 ограничат движение автомобилей по улице им. Орджоникидзе, на участке от ул. Красноармейской до ул. Красной, и по ул. им. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Красной.

Движение на улицах приостановят из-за проведения краевого детского. праздника. Вечером 29 декабря участки начнут освобождать от припаркованного транспорта, рассказали в мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, 3 января в Краснодаре начнут строить подземный пешеходный переход на улице Красных Партизан. Во время работ там вместо шести полос движения по улице Красных Партизан будут открыты только четыре — по две в обоих направлениях.

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В центре Краснодара 30 декабря перекроют два квартала
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