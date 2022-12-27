Подземный переход около ККБ №2 в Краснодаре начнут строить на месяц позже. К работам обещали приступить 1 декабря

На улице Красных Партизан в Краснодаре 3 января начнут рыть котлован для подземного перехода

В Краснодаре на улице Красных Партизан 3 января начнут строить подземный пешеходный переход. Сейчас там проводят подготовительные работы.

В январе на участке начнут копать котлован, забивать шпунтовочные ограждения и реорганизовывать движение. В пресс-службе мэрии рассказали, что во время работ вместо шести полос движения по улице Красных Партизан будут открыты только четыре — по две в обоих направлениях. Также на участке перенесут пешеходный переход.

Ранее подземный переход обещали начать строить с 1 декабря в несколько этапов. Причины переноса сроков в мэрии не уточнили.

Активисты общественного движения «Транспортная инициатива» не поддерживают проект. Подземный переход около больницы они назвали «откровенным издевательством над маломобильными гражданами».

Также общественники возмущены предстоящей вырубкой деревьев вокруг стройки. Активисты написали, что на участке собираются спилить здоровые платаны.

«Покажите, пожалуйста, тех краснодарцев, которые «благословили» это варварство? Город и так из года в год теряет свои зелёные лёгкие. Зачем вы хотите уничтожить около больницы здоровые взрослые деревья, которые дают отличную тень?!», — написали в телеграме.

Как писали Юга.ру, переход составит 35 метров в длину и 4 метра в ширину. Его оборудуют пандусами и лифтами для маломобильного населения. Рядом с переходом обещают отремонтировать тротуары и остановочные павильоны.