Краснодарский край стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

По предварительным оценкам, в регионе отдохнули 17 млн туристов

Краснодарский край стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма в 2022 году. По предварительным данным, поток отдыхающих вырос на 3% и составил 17 млн человек, сообщила Ассоциация туроператоров РФ.

В число лидеров организованного туризма также вошли Санкт-Петербург, Ставропольский край и Москва. Значительнее всего турпоток увеличился в Дагестане — на 100%. Итоговое число отдыхающих там составило около 2 млн чел. При этом на 32% снизился турпоток в Крым.

По предварительной оценке Аналитической службы АТОР, по итогам 2022 года три четверти проданных туров и размещения в России пришлось на пять регионов. Больше всего продаж пришлось на Краснодарский край — 44%.

Средний чек на пакетный отдых в России составил 75 тыс. рублей на человека. Это на 15% больше, чем в 2021 году. Также стабильно растет спрос на пятизвездочные отели и систему «все включено». 

Как писали Юга.ру, отельеры Краснодарского края открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на летний сезон выросли на 10-15%. Есть отели, в которых проживание подорожало на 20-30%, но их пока единицы.

Курорты и туризм отдых

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Краснодарский край стал одним из самых популярных направлений для внутреннего туризма
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