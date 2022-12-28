Досмотр на Крымском мосту станет быстрее на Новый год

На Крымском мосту со стороны Краснодарского края 29–31 декабря увеличат число сотрудников и пунктов досмотра

Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма Крыма. За счёт принятых мер власти полуострова рассчитывают увеличить скорость прохождения автомобилем досмотров перед Новым годом.

Напомним, сейчас через Крымский мост могут проезжать только легковые автомобили и автобусы. Движение грузовиков осуществляется через альтернативный наземный маршрут или паромную переправу.

Минтранс России 28 декабря сообщил, что в Керченском проливе действует штормовое предупреждение. О закрытии паромной переправы службы не оповещали.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что очереди на Керченскую переправу нет. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы. На перехватывающей парковке в пос. Ильич работает столовая и пункт обогрева.

Как писали Юга.ру, в декабре движение паромов в Керченском проливе приостанавливали несколько раз из-за сильного ветра. Перед переправой выстраивалась очередь из автомобилей.