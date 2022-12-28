МТС открывает бесплатный новогодний онлайн-кэмп для российских школьников

Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com
    © Фото Аrthur Нidden, ru.freepik.com

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звездными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах. Победители поедут на шоу любимых артистов. 

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года.

Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день ребят ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии.

По итогу каждого направления школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы выберет жюри из звездных наставников, а у их авторов появится шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Билеты на них доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа — блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

Читайте также:

«Новогодние каникулы — отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС «Поколение М» таким образом, чтобы «цифровому» поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, — очень яркие, креативные. Выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Для остальных участников организаторы подготовили фирменный мерч МТС «Поколения М». И это еще не все призы: авторы творческих работ, загруженных на сайте проекта, получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

МТС Школа Школьники

Новости

В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь
В Краснодаре трамвай сошёл с рельсов во время ливня. Собрали фото и видео с улиц
В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Показываем
В Сочи снова перенесли дату открытия горнолыжных трасс
Один из пострадавших при обрушении балкона в Краснодаре умер
В Новороссийске контейнер упал с полуприцепа и раздавил легковушку

Лента новостей

В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Фото
Сегодня, 10:47
В Ейске разбирают последний подъезд разрушенной многоэтажки. Фото
Летаем рядом с парком «Краснодар»
Вчера, 12:00
Летаем рядом с парком «Краснодар»
Что происходит в густонаселённом районе и решит ли трамвай его проблемы?
Топ главных происшествий года в Краснодарском крае
Вчера, 20:34
Топ главных происшествий года в Краснодарском крае

Реклама на сайте