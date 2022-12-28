МТС открывает бесплатный новогодний онлайн-кэмп для российских школьников

МТС запускает бесплатный всероссийский онлайн-кэмп для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

Участники раскроют свои таланты в виртуальных мастер-классах по популярным творческим направлениям, познакомятся со звездными наставниками и попробуют свои силы в конкурсах. Победители поедут на шоу любимых артистов.

Онлайн-кэмп пройдет в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» со 2 января по 8 января 2023 года. Дети 11-18 лет смогут участвовать в разных сменах, знакомиться и учиться новому. Каждый день ребят ждет новое направление: контент-мейкинг, журналистика, вокал, хореография, музыка и уроки фотографии.

По итогу каждого направления школьники смогут продемонстрировать полученные навыки в творческих заданиях. Лучшие работы выберет жюри из звездных наставников, а у их авторов появится шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках. Билеты на них доступны на сайте МТС Live. Вместе с билетами на мероприятие организаторы оплатят для победителей и сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Среди звездных кураторов онлайн-кэмпа — блогер Настя Кош, певец Ваня Дмитриенко, фотограф Вадим Бутенков, солисты группы «неМодные», участник шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Саша Перцев и другие.

«Новогодние каникулы — отличный способ приобрести полезные знания и развить творческие способности. Мы составили программу онлайн-кэмпа на платформе МТС «Поколение М» таким образом, чтобы «цифровому» поколению было интересно и комфортно: задания от звездных наставников по всем направлениям, от журналистики до фотографии, — очень яркие, креативные. Выполнять их можно в любом удобном месте, потребуется только доступ к интернету в смартфоне», — говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.