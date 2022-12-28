Почти 500 автомобилей угнали в Краснодарском крае в 2022 году

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2022 года полицейские зафиксировали 497 угонов автомобилей

Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Правоохранители направили в суд 343 уголовных дела, к ответственности удалось привлечь 324 человека. Чаще всего злоумышленники угоняли незапертые автомобили и машины с ключами в замке зажигания.

По словам полицейских, наибольшим спросом пользуются автомобили отечественного производства. Чаще всего угнанный транспорт бросают, добравшись до места назначения. В некоторых случаях машины разбирают на запчасти и сдают в пункты приёма металла.

По данным специалистов «Страхового Дома ВСК», более 50% угнанных в 2022 году авто — модели марки Hyundai. На втором месте бренд Kia — 22%, на третьем — Toyota.

В компании добавили, что наибольшее число угонов в этом году произошло в Московской области — более 60% краж от общего числа. В пятёрку также вошли Москва, Санкт-Петербург, Смоленская и Тверская области. Чаще всего машины воровали в июне (25%) и сентябре (19%). Реже всего — в марте и мае (около 8% суммарно).

Как писали Юга.ру, в Анапе 8-летний ребёнок угнал микроавтобус Ford Transit и устроил ДТП с несколькими автомобилями.