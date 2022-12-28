В Краснодаре не будут продлевать работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

Но некоторые трамваи и троллейбусы будут работать после 23:00

В новогоднюю ночь в Краснодаре не будут продлевать график работы общественного транспорта. Но некоторые трамваи и троллейбусы продолжат курсировать после 23:00 по маршруту.

От остановки «Драмтеатр» по ул. Коммунаров краснодарцы смогут уехать:

в сторону ул. им. Петра Метальникова в 23:15 на трамвае № 8;

в сторону хладокомбината в 23:11 на трамвае № 8;

до Восточного депо на ул. Ставропольской в 23:00 и 23:28 на трамвае № 5.

От остановки «Ул. Красная» по ул. им. Максима Горького:

в сторону Юбилейного микрорайона в 23:07 на трамвае № 11, в 23:23 на трамвае № 6 и в 00:24 на трамвае № 11;

в сторону Славянского микрорайона в 23:13 на трамвае № 2, в 23:18 на трамвае № 7, в 23:26 на трамвае № 11, в 23:29 на трамвае № 15, в 23.32 на трамвае № 3, в 23:42 на трамвае № 21, в 23:49 и в 01:15 на трамвае № 7;

до ул. Декабристов в 23:12 на трамвае № 3;

до ул. им. Димитрова в 00:34 на трамвае № 6;

до ж/д вокзала «Краснодар-1» в 23:05 на трамвае № 11.

Троллейбусы и автобусы

От остановки «Ул. им. Будённого» по ул. Октябрьской:

до ТРЦ «Красная Площадь» в 23:05 на троллейбусе № 2;

до Бальнеолечебницы в 23:00 на троллейбусе № 6;

до троллейбусного депо № 1 по ул. им. Тургенева в 23:03, 23:27 и 00:00 на троллейбусе № 10;

до троллейбусного депо № 1 по ул. Красной в 00:12 и 01:11 на автобусе № 2Е;

до ул. Домбайской в 23:13 на троллейбусе № 15.

От остановки «Ул. Коммунаров» по ул. Северной:

до троллейбусного депо № 2 по ул. им. Селезнёва в 23:03 и 23:28 на троллейбусе № 14;

до троллейбусного депо № 2 по ул. Уральской в 23:03 и 23:31 на автобусе № 10;

до троллейбусного депо № 1 по ул. им. Тургенева в 23:16 на троллейбусе № 13.

От остановки «Ул. им. Хакурате» по ул. Красной:

до ул. Домбайской в 23:18 на троллейбусе № 15;

до троллейбусного депо № 1 в 23:08, 23:15, 23:28, 23:49, 00:17, 01:15 на автобусах № 2Е и № 52.

С 1 по 9 января общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня, сообщили в мэрии Краснодара.