От мэрии Краснодара потребовали 918 млн рублей за недостроенный ЖК «Курортный берег»

Застройщик ЖК «Курортный берег» потребовал от администрации Краснодара компенсацию за недостроенный объект

В арбитражный суд региона поступил иск от ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» о взыскании 917,9 млн рублей с администрации Краснодара. В качестве третьего лица в процессе участвует уполномоченный по защите прав предпринимателей Краснодарского края Игорь Якимчик. Дата слушания не назначена из-за процессуальных недоработок. Учредитель и гендиректор строительной компании Николай Петриков заявил, что намерен добиваться компенсации ущерба, нанесенного организации действиями муниципалитета в проекте ЖК «Курортный берег», в сумме 670 млн рублей, а также упущенной выгоды в объеме 248 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Петриков объяснил, что ущерб «Пересвет-Регион-Краснодар» складывается из затрат инвестора, 70 семей, выступивших дольщиками, выплат арендной платы (65 млн рублей), привлеченного кредита Сбербанка, а также расходов, понесенных по договоренности с мэрией Краснодара в проектах достройки домов других проблемных застройщиков и ремонта городского музея боевой славы (всего около 100 млн рублей). Предприниматель считает, что девелопер не получил прибыль от продажи жилья в четырех высотках, предусмотренных по проекту, и это тоже упущенная выгода.

Работы по строительству ЖК «Курортный берег» начались в 2012 году. Одновременно прокуратура Краснодарского края обратилась в суд, чтобы аннулировать договор аренды участка под застройку площадью 2 га на берегу озера Карасун. По мнению прокуратуры, озеро — федеральный объект, поэтому мэрия не может распоряжаться землей на его берегах. Также надзорное ведомство настаивало, что проект противоречит генплану города. Арбитражный суд аннулировал договор аренды, срок разрешения на строительство ЖК «Курортный берег» истек, работы на объекте остановились. Здание готово на 62%. В ноябре 2017 года суд ввел в ООО «Пересвет-Регион-Краснодар» процедуру наблюдения, основной кредитор — ПАО «Сбербанк», взыскивающий с застройщика 331 млн рублей заемных средств, привлеченных для реализации проекта.