К новогодним праздникам «Агрокомплекс» запустил скидки до 33% на премиальные колбасы

В этом году «Агрокомплекс» выпустил на рынок элитные колбасные изделия и мясные деликатесы, подходящие для любого застолья

Новинка сезона — сырокопчёные колбасные изделия и деликатесы бренда «Медвёдовские традиции». Их производит мясокомбинат в станице Медвёдовской Тимашевского района Краснодарского края. Сейчас в ассортименте — более 40 позиций среднего и премиального сегментов, в том числе традиционные колбасы, соответствующие ГОСТу. Все они продаются в востребованных форматах фасовки: на вес, штучно и в нарезке. За первый месяц лидерами продаж уже стали колбасы «Брауншвейгская» ГОСТ и «Сальчичон». Они хорошо подходят для оформления мясных нарезок и закусок.

Сырокопчёная колбаса «Брауншвейгская» изготавливается строго в соответствии с ГОСТом из отборной свинины и мраморной говядины с добавлением натуральных специй: пажитника, паприки, красного и черного перцев. Благодаря использованию натурального шпика крупного измельчения колбаса приобретает характерный, узнаваемый рисунок на срезе.



Сырокопчёную колбасу «Сальчичон» готовят из отборной свинины и рубленого шпика. Пикантный аромат продукту придают перец, мускатный орех и горчица. Это великолепный продукт с испанским акцентом, мгновенно создающий ощущение праздника.

© Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Также интерес покупателей уже завоевали изысканная сырокопчёная колбаса в праздничной обсыпке из ароматных специй и трав «Медвёдовская», деликатесная сырокопчёная колбаса из свинины крупного помола и шпика, с ароматными специями и в натуральной оболочке «Фуэт», а также пикантная сырокопчёная колбаса из свиного фарша грубого помола с добавлением паприки, красного перца чили и чеснока «Чоризо».

На эти и другие сырокопчёные колбасы с 20.12.2022 по 09.01.2023 в магазинах «Агрокомплекс Выселковский» будут действовать скидки до 33%*.

«Агрокомплекс» выпускает широкий ассортимент продукции, которую южане всегда охотно используют для приготовления праздничных блюд. Наши перерабатывающие производства из собственного сырья агрохолдинга изготавливают вкусные и качественные колбасные изделия и мясные деликатесы, молочную продукцию, сыры, крупы, консервацию, фрукты и многое другое. В премиум сегменте мы гордимся стейками Labinsk beef, твёрдыми выдержанными сырами линейки Selection, колбасами и деликатесами «Медвёдовских традиций». Они сделают ваш новогодний стол щедрее и богаче», — рассказала руководитель группы бренд-менеджмента дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

* Условия акции уточняйте у продавцов. Количество товара ограничено. Акция действует по бонусной карте «Агрокомплекс Выселковский» в фирменных магазинах «Агрокомплекс Выселковский» с 20.12.2022 по 09.01.2023.