В Сочи перед Мамайским тоннелем столкнулись автомобили
Водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения
Утром 26 декабря в Сочи на выезде в сторону Джубги водитель автомобиля ВАЗ на большой скорости мчался по мокрой дороге, он не справился с управлением, оказался на полосе встречного движения и влетел в «Ладу Весту».
«В результате ДТП были травмированы два человека», — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.
Ранее в соцсетях писали о якобы погибших в результате ДТП, такой информации официальные источники не сообщали.
Также в соцсетях утром пишут о другом ДТП — у въезда в аэропорт самосвал въехал в каршеринг. Авария произошла на улице Мира в Адлерском районе Сочи. Как пишут в соцсетях, водитель арендованного автомобиля пытался повернуть направо, притормозил и в него сзади врезался самосвал. Со ссылкой на очевидцев, местный телеграм-канал сообщает, что пострадавших нет.