В Сочи перед Мамайским тоннелем столкнулись автомобили

Водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения

Утром 26 декабря в Сочи на выезде в сторону Джубги водитель автомобиля ВАЗ на большой скорости мчался по мокрой дороге, он не справился с управлением, оказался на полосе встречного движения и влетел в «Ладу Весту».

«В результате ДТП были травмированы два человека», — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Ранее в соцсетях писали о якобы погибших в результате ДТП, такой информации официальные источники не сообщали.