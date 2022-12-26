В Сочи перед Мамайским тоннелем столкнулись автомобили

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Краснодар №1|Телетайп https://t.me/tipichkras/23814?single
    © скриншот из телеграм-канала Краснодар №1|Телетайп https://t.me/tipichkras/23814?single

Водитель не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения

Утром 26 декабря в Сочи на выезде в сторону Джубги водитель автомобиля ВАЗ на большой скорости мчался по мокрой дороге, он не справился с управлением, оказался на полосе встречного движения и влетел в «Ладу Весту».

«В результате ДТП были травмированы два человека», — сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Ранее в соцсетях писали о якобы погибших в результате ДТП, такой информации официальные источники не сообщали.

Также в соцсетях утром пишут о другом ДТП — у въезда в аэропорт самосвал въехал в каршеринг. Авария произошла на улице Мира в Адлерском районе Сочи. Как пишут в соцсетях, водитель арендованного автомобиля пытался повернуть направо, притормозил и в него сзади врезался самосвал. Со ссылкой на очевидцев, местный телеграм-канал сообщает, что пострадавших нет.

ДТП Сочи Транспорт

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