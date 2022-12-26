Последняя неделя 2022 года начнется в Краснодарском крае с дождей

В некоторых районах края будет ветер до 12-14 м/с

В Краснодаре 26 декабря будет переменная облачность и слабый дождь. Температура воздуха днем 7-9 °С, ветер 5-10 м/с.

По краю синоптики обещают дождь, в горах и предгорье утром мокрый снег. Температура воздуха днем в юго-западных районах 5-10 °С, в северной половине края 1-6 °С. Ветер 5-10 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха на 7-12 °С.

Как писали Юга.ру, в некоторых районах Краснодарского края уже выпал снег.