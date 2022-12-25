Правительство РФ хочет увеличить турпоток в Абрау-Дюрсо до 1 млн человек

Для этого к 2030 году на курорте планируют создать 14 объектов туристической инфраструктуры

К 2030 году поток туристов в Абрау-Дюрсо планируют увеличить с 500 тыс. до 1 млн. Для этого создали мастер-план, который реализуют совместно с инвесторами, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

На территории курорта хотят создать 14 объектов туристической инфраструктуры. Общая вместимость составит 704 номера. Первые из них появятся уже в 2023 году. Также власти планируют проложить новый участок дороги, построить пирс для водного транспорта, и увеличить почти в три раза количество парковочных мест.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель отметил, что до конца года в Абрау-Дюрсо хотят закончить строительство системы водоотведения и очистных сооружений.

Ранее Юга.ру писали, что в Абрау-Дюрсо начали реконструировать набережную. На это потратят больше 100 млн рублей. Предполагается, что новая прогулочная зона составит 923 метра и будет разделена на три участка.