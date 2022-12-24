В Краснодаре открылась выставка, посвящённая СССР

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 23 декабря открылась выставка «Моя Советская страна!»

Проект посвящён 100-летию со дня образования СССР. Представлено 100 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства из фондов музея.

Раздел «Мы наш, мы новый мир построим» рассказывает о рождении государства и стройках 1930–1940-х годов. Посетители увидят картины Пака «Вестники революции» и Соколова-Скаля «Фабрика людей», которые познакомят с послереволюционным периодом.

Fтмосферу курса на индустриализацию передают произведения Гюрджияна «Колхоз имени Ленина на Северном Кавказе», Осмеркина «Прокатный цех завода «Серп и молот», Аветисяна «Рудники Донбасса», Рянгиной «Вузовки и рабфак», Соколова «Строительство Турксиба», Тихомирова «Днепрострой».

Тема раздела «Вставай, страна огромная!» — Великая Отечественная война и восстановление страны после неё. События отражены в работах Беляева «Грозный 41 год», Абдуллаева «Возвращение героя», Трохименко «На восстановлении Днепрогэса», Калугина «День Победы», Соколова «Танки едут на фронт», Богаткина «У Бранденбургских ворот».

Раздел «Всё выше, и выше, и выше…» включает произведения, посвященные достижениям СССР в разных областях: картины, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры, графические произведения.

Выставка работает до 12 февраля по адресу улица Красная, 15.

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко работает выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово». Посетители увидят 22 работы знаменитого художника из коллекции Тульского музея изобразительных искусств. Представлены портреты, пейзажи, батальные сцены.

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