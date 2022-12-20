В Краснодаре откроется выставка работ живописца Ильи Глазунова

Посетители увидят 22 работы знаменитого художника из коллекции Тульского музея изобразительных искусств. Представлены портреты, пейзажи, батальные сцены. Среди работ — «Проводы войск», «Вражий стан», «Канун. Перед Куликовской битвой», «Поединок», «Временный перевес татар», «Бегство татар», «Возвращение» и другие.

Как сообщили в пресс-службе музея Коваленко, лейтмотивом цикла выступает тема родной земли в час суровых испытаний. Центральными для художника являются образы Сергия Радонежского — вдохновителя победы на Куликовом поле, и князя Дмитрия Донского, возглавившего русское войско.

Илья Глазунов — известный художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества.

Выставка будет работать до 12 февраля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 100-300 рублей.