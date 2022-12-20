В Краснодаре откроется выставка работ живописца Ильи Глазунова
В Краснодарском музее имени Коваленко 23 декабря откроется выставка «Илья Глазунов. Поле Куликово»
Посетители увидят 22 работы знаменитого художника из коллекции Тульского музея изобразительных искусств. Представлены портреты, пейзажи, батальные сцены. Среди работ — «Проводы войск», «Вражий стан», «Канун. Перед Куликовской битвой», «Поединок», «Временный перевес татар», «Бегство татар», «Возвращение» и другие.
Как сообщили в пресс-службе музея Коваленко, лейтмотивом цикла выступает тема родной земли в час суровых испытаний. Центральными для художника являются образы Сергия Радонежского — вдохновителя победы на Куликовом поле, и князя Дмитрия Донского, возглавившего русское войско.
Илья Глазунов — известный художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества.
Выставка будет работать до 12 февраля по адресу улица Красная, 15. Стоимость билетов 100-300 рублей.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале 13 декабря открылась экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Сны и грёзы». Представлены произведения художников, вобравшие в себя сказки, легенды, мифы и фантазии.