В российских школах в 2023 году появится начальная военная подготовка. Рассказываем, чему будут учить

Закон о введении единых общеобразовательных стандартов президент РФ подписал еще в сентябре. Минпросвещения утвердило федеральные образовательные программы 22 декабря. Приказы опубликовали на официальном портале правовой информации.

В рамках программы разработали модуль «Элементы начальной военной подготовки». Школьники будут изучать строевую подготовку, воинское приветствие, строи и управление ими. Также они будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, оказывать первую помощь в бою, изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

В курс по ОБЖ для 10-11 классов хотят включить комплексную безопасность, основы обороны государства и военно-профессиональной деятельности. Кроме того, ученикам будут рассказывать о способах защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.

Ранее Юга.ру писали, что Минпросвещения ввело классные часы «Разговоры о важном». С начала учебного года во всех школах каждый понедельник день должен начинаться с него. На нем поднимают «основные темы связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России».