На юге открыли горнолыжный сезон. Но из-за теплой погоды запустили не все трассы

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Архызе катаются по искусственному снегу, а в Сочи часть трасс будет закрыта до 29 декабря

Официальный старт горнолыжного сезона в Архызе дали 17 декабря, на Эльбрусе открытие запланировано 24 декабря. В эту же дату сезон начнется в Сочи, но трассы откроют только 29 декабря из-за аномально теплой погоды.

В новом сезоне «Роза Хутор» предложит самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника.  Для любителей лыж и сноуборда подготовят 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны. 

На Красной Поляне для лыжников и сноубордистов будет доступно 30 километров трасс, 8 зон для фрирайда, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.

  • Красная Поляна © Скриншот веб-камер krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    Красная Поляна © Скриншот веб-камер krasnayapolyanaresort.ru/webcams
  • Красная Поляна © Скриншот веб-камер krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    Красная Поляна © Скриншот веб-камер krasnayapolyanaresort.ru/webcams
  • Красная Поляна © Скриншот веб-камер krasnayapolyanaresort.ru/webcams
    Красная Поляна © Скриншот веб-камер krasnayapolyanaresort.ru/webcams

В Архызе в этом году впервые открыли катание полностью на искусственном снеге. Трассы полностью оборудованы системами снегогенерации, поэтому для катания доступны все зоны. С момента тестового запуска курорт посетили уже более 5 тыс. человек.

Сейчас на Эльбрусе работают только две трассы, их запустили еще в ноябре. Официальное открытие проведут только 24 декабря и откроют еще 4 трассы и учебный склон с подъемником.

Также на Эльбрусе в этом году можно использовать карту «Мир» в качестве многодневного ски-пасса. Для этого нужно зайти в интернет-магазин на официальном сайте курорта «Эльбрус», добавить карту как носитель и записать на нее нужный тариф.

  • Эльбрус © Скриншот веб-камер resort-elbrus.ru/cameras
    Эльбрус © Скриншот веб-камер resort-elbrus.ru/cameras
  • Эльбрус © Скриншот веб-камер resort-elbrus.ru/cameras
    Эльбрус © Скриншот веб-камер resort-elbrus.ru/cameras
  • Эльбрус © Скриншот веб-камер resort-elbrus.ru/cameras
    Эльбрус © Скриншот веб-камер resort-elbrus.ru/cameras

Ранее Юга.ру рассказывали, что к началу зимнего сезона в Сочи обновят горнолыжные трассы и свяжут их единым ски-пассом. Также обещают открыть рестораны и кафе с акцентом на кубанские продукты и черноморскую кухню.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Роза Хутор

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