На юге открыли горнолыжный сезон. Но из-за теплой погоды запустили не все трассы
В Архызе катаются по искусственному снегу, а в Сочи часть трасс будет закрыта до 29 декабря
Официальный старт горнолыжного сезона в Архызе дали 17 декабря, на Эльбрусе открытие запланировано 24 декабря. В эту же дату сезон начнется в Сочи, но трассы откроют только 29 декабря из-за аномально теплой погоды.
В новом сезоне «Роза Хутор» предложит самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей лыж и сноуборда подготовят 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.
На Красной Поляне для лыжников и сноубордистов будет доступно 30 километров трасс, 8 зон для фрирайда, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.
В Архызе в этом году впервые открыли катание полностью на искусственном снеге. Трассы полностью оборудованы системами снегогенерации, поэтому для катания доступны все зоны. С момента тестового запуска курорт посетили уже более 5 тыс. человек.
Сейчас на Эльбрусе работают только две трассы, их запустили еще в ноябре. Официальное открытие проведут только 24 декабря и откроют еще 4 трассы и учебный склон с подъемником.
Также на Эльбрусе в этом году можно использовать карту «Мир» в качестве многодневного ски-пасса. Для этого нужно зайти в интернет-магазин на официальном сайте курорта «Эльбрус», добавить карту как носитель и записать на нее нужный тариф.
Ранее Юга.ру рассказывали, что к началу зимнего сезона в Сочи обновят горнолыжные трассы и свяжут их единым ски-пассом. Также обещают открыть рестораны и кафе с акцентом на кубанские продукты и черноморскую кухню.