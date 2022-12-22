На юге открыли горнолыжный сезон. Но из-за теплой погоды запустили не все трассы

В Архызе катаются по искусственному снегу, а в Сочи часть трасс будет закрыта до 29 декабря

Официальный старт горнолыжного сезона в Архызе дали 17 декабря, на Эльбрусе открытие запланировано 24 декабря. В эту же дату сезон начнется в Сочи, но трассы откроют только 29 декабря из-за аномально теплой погоды.

В новом сезоне «Роза Хутор» предложит самую большую зону катания в России — 105 километров трасс, которые обслуживают 32 современных подъемника. Для любителей лыж и сноуборда подготовят 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны.

На Красной Поляне для лыжников и сноубордистов будет доступно 30 километров трасс, 8 зон для фрирайда, 3 сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2,3 тыс. метров над уровнем моря.