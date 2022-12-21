В 15 малых населенных пунктах Ростовской области появились связь и интернет от «Ростелекома»

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  • © Фото kuprevich, freepik.com
    © Фото kuprevich, freepik.com

«Ростелеком» в Ростовской области построил 15 базовых станций мобильной связи

Работы провели в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), который направлен на обеспечение мобильной голосовой связью и беспроводным доступом в интернет в стандартах GSM и LTE жителей населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.

В 2022 году базовые станции установили в 15 малых населенных пунктах Ростовской области:
  • в хуторе Колодезный Верхнедонского района;
  • хуторе Макаровском Верхнедонского района;
  • хуторе Михайловском Верхнедонского района;
  • хуторе Советском Дубовского района;
  • хуторе Караичеве Каменского района;
  • селе Ребриковка Красносулинского района;
  • хуторе Московском Мартыновского района;
  • хуторе Иваново-Ясиновка Матвеево-Курганского района;
  • хуторе Красная Горка Матвеево-Курганского района;
  • хуторе Лесном Матвеево-Курганского района;
  • хуторе Новодмитриевском Милютинского района;
  • хуторе Веселая Бахмутовка Октябрьского района;
  • хуторе Калмыкове Тацинского района;
  • хуторе Затонском Шолоховского района;
  • хуторе Поповском Шолоховского района.

«Цифровизация российской экономики и социально-государственной сферы последние десятилетия имеет большое значение, а в нынешних условиях становится ключевой задачей. Качество связи является одним из факторов, без которого невозможно развитие территорий и бизнеса. Сейчас это фундамент, на котором растет экономика и повышается качество жизни простых граждан. Реализация первого этапа проекта устранения цифрового неравенства показала, что современные сервисы очень востребованы среди жителей небольших населенных пунктов», — рассказал вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

План и населенные пункты строительства базовых станций на 2022 год выбрали на портале Госуслуг с помощью голосования, организованного Минцифры России. Деревни и села, получившие наибольшее количество голосов жителей Ростовской области, включили в адресную программу.

Ростовская область стала одним из регионов-лидеров по количеству населенных пунктов, вошедших в план этого федерального проекта. В прошлом году специалисты «Ростелекома» построили здесь 124 базовые станции и проложили более 40 км оптических линий связи в 36 муниципальных районах.

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«Проект УЦН 2.0 качественно улучшает и упрощает жизнь населения в сельской местности. Люди получают возможность пользоваться электронными госуслугами, сервисами телемедицины, образовательными порталами. Жители небольших сел и хуторов больше не чувствуют себя оторванными от остального мира: они могут общаться в соцсетях и созваниваться с близкими в любое время, совершать онлайн-покупки и всегда быть в курсе последних событий», — рассказал Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Работы по устранению цифрового неравенства включены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Получить информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте.

Ранее Юга.ру поговорили с директором по работе с массовым сегментом «Ростелекома» в Краснодаре Ириной Господенко и узнали, как «Ростелеком» проводит интернет в малонаселённые пункты, строит «умные» города и модернизирует тысячи километров оптических сетей.

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