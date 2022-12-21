Два депутата ушли из Гордумы Новороссийска после скандалов в СМИ
20 декабря депутаты Городской думы Новороссийска Георгий Середин и Алексей Филимонов сложили свои полномочия
Об этом сообщил сайт мэрии Новороссийска после итогового заседания Гордумы: «На заседании Городской думы были удовлетворены заявления депутатов Середина и Филимонова о прекращении ими депутатских полномочий по собственному желанию».
Вчера же Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковом». Комплекс построили со множеством нарушений, а Середин — учредитель ООО «Вита-строй», построившего ЖК.
Другого депутата — Филимонова — сейчас судят по подозрению в преднамеренном банкротстве его компании «Вторалюминийпродукт». Якобы вместо выплаты долгов контрагентам Филимонов потратил 8 млн рублей из средств компании на личные цели.
В 2020 году СМИ писали о судимости Филимонова по делу о вымогательствах угрозами.