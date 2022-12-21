Два депутата ушли из Гордумы Новороссийска после скандалов в СМИ

Об этом сообщил сайт мэрии Новороссийска после итогового заседания Гордумы: «На заседании Городской думы были удовлетворены заявления депутатов Середина и Филимонова о прекращении ими депутатских полномочий по собственному желанию».

Вчера же Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковом». Комплекс построили со множеством нарушений, а Середин — учредитель ООО «Вита-строй», построившего ЖК.