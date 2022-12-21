Два депутата ушли из Гордумы Новороссийска после скандалов в СМИ

Краснодарский край

Распечатать

  • Гордума и администрация Новороссийска © Скриншот google.com/maps
    Гордума и администрация Новороссийска © Скриншот google.com/maps

20 декабря депутаты Городской думы Новороссийска Георгий Середин и Алексей Филимонов сложили свои полномочия

Об этом сообщил сайт мэрии Новороссийска после итогового заседания Гордумы: «На заседании Городской думы были удовлетворены заявления депутатов Середина и Филимонова о прекращении ими депутатских полномочий по собственному желанию».

Вчера же Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за непригодных для жизни квартир, которые выдали сиротам в ЖК «Парковом». Комплекс построили со множеством нарушений, а Середин — учредитель ООО «Вита-строй», построившего ЖК.

Читайте также:

Другого депутата — Филимонова — сейчас судят по подозрению в преднамеренном банкротстве его компании «Вторалюминийпродукт». Якобы вместо выплаты долгов контрагентам Филимонов потратил 8 млн рублей из средств компании на личные цели.

В 2020 году СМИ писали о судимости Филимонова по делу о вымогательствах угрозами.

Банкротство Кадровые перестановки Коррупция Новороссийск Строительство Суд Финансовые махинации Чиновники

Новости

В Ростове-на-Дону власти назвали количество мобилизованных
Два депутата ушли из Гордумы Новороссийска после скандалов в СМИ
На «Роза Хутор» стартовал зимний сезон. Трассы откроют на следующей неделе
Новый город-курорт могут построить в Темрюкском районе — СМИ
ЧВК «Вагнер» подтвердила, что хоронит погибших на СВО в станице Бакинской Краснодарского края
«Краснодар» закрыл кассы на каникулы и напомнил, что в следующий раз билеты можно будет купить только с Fan ID

Лента новостей

«Мы, как эта кошка, останемся без жилья»
Сегодня, 15:46
«Мы, как эта кошка, останемся без жилья»
В Краснодаре ветеранов боевых действий и их семьи выселяют на улицу
Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России
Сегодня, 12:29
Жители Краснодарского края готовы потратить 85 тыс. рублей на новогодние поездки по России
Как дожить до Нового года и не сойти с ума
19 декабря, 08:54
Как дожить до Нового года и не сойти с ума
Советы психолога

Реклама на сайте