Потенциал экономического роста СКФО превышает 1,8 трлн рублей — Сбер

В Москве на итоговой стратегической сессии, посвящённой развитию СКФО и реализации прорывных инвестиционных проектов в макрорегионе, Евгений Титов рассказал о трендах и векторах роста экономики СКФО:

«Сбер остаётся ключевым партнёром экономического и цифрового развития СКФО. Нашими клиентами являются 5 млн физических лиц и свыше 118 тыс. компаний. Корпоративный портфель кредитования бизнеса СКФО уже превысил 151 млрд рублей, в т.ч. в этом году удвоился объём кредитов с господдержкой до 47 млрд рублей. Быстрее всего растут АПК, недвижимость, туризм, промышленность, торговля и логистика. В большинстве регионов СКФО уже внедрены комплексные цифровые решения. И Сбер готов в дальнейшем развивать форматы ГЧП и концессии, участвовать в проектах по созданию инфраструктуры ЖКХ, образования, спорта, здравоохранения. По итогам консультаций с регионами мы экспертно оценили потребность в них в 233 млрд рублей, а общий потенциал экономического роста регионов СКФО — в 1,8 трлн рублей. При поддержке банков уже запущено инвестпроектов на общую сумму в 120 млрд рублей. Отмечу, что в регионах СКФО очень высок потенциал роста инвестиционной активности. Предприниматели в ближайшее время готовы доработать свои бизнес-идеи и запустить новых проектов на 1 трлн рублей ».

По словам спикера, в партнёрстве со Сбером быстро растет АПК в макрорегионе. Портфель его кредитования за последние 3 года утроился: с 14 до 45 млрд рублей, и составляет около трети от всего кредитного портфеля Сбера в СКФО. Сегодня каждый третий кредит аграрии получают в Сбере . Ключевым драйвером здесь остаётся подотрасль садоводства. Площадь интенсивных садов, появившихся при финансовой поддержке Сбера, превысила 6,4 тыс. га, а общая ёмкость новых фруктохранилищ приблизилась к 158 тыс. тонн продукции.

В 2022 году совместно с КАВКАЗ.РФ Сбер реализовал знаковую для всего СКФО сделку по финансированию «Агрокомбината Сунжа» общим бюджетом 6,3 млрд рублей. Проект поможет создать в Ингушетии 500 рабочих мест, а также станет новой точкой притяжения для специалистов из всех регионов СКФО.