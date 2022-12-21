В Ростове-на-Дону власти назвали количество мобилизованных

Во время частичной мобилизации из Ростова-на-Дону призвали более тысячи человек

Председатель городской Думы Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина на заседании выступила с отчётом за 2022 год. Она затронула тему мобилизации, назвав точное число призванных — 1017 человек.

Председатель Гордумы рассказала, что в семьях мобилизованных воспитываются 394 ребёнка, она напомнила, какие для семей действуют льготы.

«Решениями городской Думы мобилизованные и члены их семей освобождены от уплаты земельного налога за 2022 и 2023 годы, эти семьи также освобождаются от платы за посещение дошкольниками детских садов, куда они зачисляются вне очереди, а школьники получают бесплатное горячее питание с 1 по 11 класс», — приводит слова Неярохиной сайт администрации Ростова-на-Дону.

Юга.ру не удалось найти в публичном доступе информацию о количестве мобилизованных граждан из Краснодара или со всего региона.

Ранее Юга.ру писали о мерах поддержки семей мобилизованных на Кубани. Среди них — предоставление бесплатного горячего питания ученикам 5–11 классов и бесплатного проезда на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и в пригородном транспорте.