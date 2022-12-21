РНКБ запустил сервис бесплатной регистрации бизнеса без визита в налоговую

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  • © Фото drobotdean, ru.freepik.com
    © Фото drobotdean, ru.freepik.com

Банк РНКБ предложил будущим предпринимателям и юридическим лицам многофункциональный бесплатный сервис регистрации бизнеса

С помощью нового сервиса можно подготовить и направить документы для оформления собственного бизнеса без уплаты госпошлины и без необходимости посещения Федеральной налоговой службы.

Бесплатный сервис «Регистрация Бизнеса» позволяет в режиме онлайн:

  • сформировать и подготовить комплект документов для государственной регистрации юридических лиц в форме ООО и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП);
  • получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (УКЭП) для регистрации бизнеса в ФНС;
  • отправить документы для регистрации ООО и ИП в ФНС России, подписанных УКЭП, а также получить результат регистрации.

Новый сервис регистрации бизнеса экономит время клиентов — формирование полного пакета документов занимает не более 15 минут, при этом не нужно посещать налоговые органы и оплачивать госпошлину за регистрацию. Кроме того, сервис позволяет контролировать процесс оформления документов онлайн и зарезервировать расчётный счёта в банке РНКБ.

Воспользоваться сервисом «Регистрация Бизнеса» можно по ссылке на официальном сайте РНКБ. Физическим лицам — пользователям мобильного приложения РНКБ переход в сервис регистрации бизнеса доступен из витрины приложения.

Как писали Юга.ру, РНКБ зарегистрировал в мобильном приложении 50 тысяч самозанятых.

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