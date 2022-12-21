В Краснодарском водохранилище приостановят движение маломерных судов

Ограничение вступит в силу в ночь на 22 декабря

С 22 декабря в Краснодарском водохранилище приостановят движение судов. В постановлении губернатора региона решение объяснили действием среднего уровня реагирования на территории Краснодарского края. Сроки в документе не указаны.

«Ограничить с 00.00 22 декабря 2022 г. эксплуатацию маломерных судов в акватории Краснодарского водохранилища и ниже по течению реки Кубань до Яблоновского моста в границах территории Краснодарского края до особого распоряжения», — говорится в постановлении.

Юга.ру писали, что с 20 октября в Краснодарском крае, Крыму, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе ввели средний уровень реагирования и особый режим.