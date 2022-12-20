В море около Сочи произошло землетрясение. Жители ощутили толчки

Краснодарский край

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  • © Скриншот карты idp-cs.net
    © Скриншот карты idp-cs.net

20 декабря сочинцы рассказали в соцсетях о землетрясении

В телеграм-канал Сочи жители написали, что почувствовали несильное землетрясение. Толчки ощутили около часа дня в районе центра города, улицы Цюрупы и санатория «Искра».

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по данным сейсмологической станции магнитуда землетрясения составила 3 балла. Жалобы и звонки не поступали, разрушений нет.

По данным Европейского-Средиземноморского сейсмоцентра, толчки составили 3,5 балла. Эпицентр примерно в 13:04 находился в 6 км от берега и на глубине 5 км.

  • © Скриншот карты Европейского-Средиземноморского сейсмоцентра
    © Скриншот карты Европейского-Средиземноморского сейсмоцентра

Как писали Юга.ру, Краснодарский край является сейсмически активным регионом и от 5 до 25 слабых землетрясений в год здесь считается нормой. Движение тектонических плит происходит постоянно и через землетрясения высвобождается энергия.

Землетрясения Сочи Черное море

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