В море около Сочи произошло землетрясение. Жители ощутили толчки

20 декабря сочинцы рассказали в соцсетях о землетрясении

В телеграм-канал Сочи жители написали, что почувствовали несильное землетрясение. Толчки ощутили около часа дня в районе центра города, улицы Цюрупы и санатория «Искра».

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что по данным сейсмологической станции магнитуда землетрясения составила 3 балла. Жалобы и звонки не поступали, разрушений нет.

По данным Европейского-Средиземноморского сейсмоцентра, толчки составили 3,5 балла. Эпицентр примерно в 13:04 находился в 6 км от берега и на глубине 5 км.