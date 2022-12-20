В Краснодаре мужчина бегал с ножом по подъезду многоэтажки и угрожал выбросить из окна 3-летнего ребенка

Инцидент произошел вечером 19 декабря в ЖК «Панорама». По словам соседей, они не могли заснуть из-за криков ребенка, после чего вышли в подъезд и увидели там мужчину. Он метался по лестничной площадке с молотком и ножом, а его дочь бегала рядом без одежды и плакала.

«Соседи поспешили на помощь к ребенку, отец схватил девочку и угрожал выкинуть из окна. Полиция ехала на вызов несколько часов. Обезвредить наркомана помогли охранники. Скорая забрала девочку в больницу, а до матери так и не смогли дозвониться. Наркомана тоже увезла полиция, но оснований задерживать долго его нет», — написали в телеграме.

По словам соседей, девочке около пяти лет, но она почти не умеет разговаривать. В квартиру семья заехала около месяца назад, все это время были слышны крики женщины и ребенка.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что вызов поступил в полицию около десяти часов вечера. Очевидцы пожаловались, что мужчина бился головой об двери квартир, приставал к людям, а в руках держал молоток и нож.

В полиции выяснили, что задержанному 32 года, он приехал из Ростовской области вместе с трехлетней дочерью. Квартиру в ЖК они снимали около полутора месяцев. Мать ребенка за это время никто из соседей не видел.

«У мужчины имелись явные признаки опьянения. Медицинское освидетельствование он проходить отказался. Также были основания полагать, что он употреблял наркотические или психотропные вещества», — сказали в ведомстве.

В связи с этим на мужчину составили два административных протокола по ст. 6.9 КоАП РФ (Употребление наркотических или психотропных веществ) и по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Теперь ему грозит до 15 суток ареста.

Ребенка до выяснения обстоятельств поместили в специализированную детскую больницу. По факту случившегося начали проверку и разыскивают мать девочки.

Обновление: в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что ведомство начало доследственную проверку. Сотрудники ведомства оценят условия жизни и воспитания ребенка, а также работу органов опеки. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Краснодаре умер пятимесячный ребенок. Родители неоднократно оставляли его на длительное время без присмотра и надлежащего ухода. 24 ноября ребенка госпитализировали в БСМП в состоянии клинической смерти. В отношении его матери завели уголовное дело.