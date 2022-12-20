В Краснодаре художники должны будут согласовывать граффити со специальной комиссией
Для этого в мэрии разработают специальное постановление и реестр художников
В Краснодаре создадут городской портал «Стрит-арт проекты», через который уличные художники должны будут согласовывать граффити. На сервисе разместят реестр художников, уже существующих граффити и зданий, на которых разрешено рисовать.
Для регулирования этой работы управление по делам молодежи разрабатывает проект постановления. Согласовывать все изображения, предлагаемые художниками, будет специальная комиссия, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
По словам замглавы Краснодара Максима Слюсарева, власти не собираются вмешиваться в творческую работу и вводить цензуру. Вице-мэр назвал это «активизацией выявления и пресечения вандализма».
Читайте также:
Отмечается, что для художников создадут дополнительные зоны свободного творчества — поверхности, на которых можно будет рисовать без разрешения. Сейчас в Краснодаре три таких площадки — на улицах Сормовской, Рождественской Набережной и на Затоне.
Также в мэрии добавили, что хотят ужесточить наказание за нарушение правил благоустройства и запретить продавать аэрозольные баллончики тем, кому нет 21 года.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи закрасили единственную легальную стену для граффити. Художники сказали, что других мест для рисования в городе нет. Ближайшая подобная стена находится в Адлере, в 30 км от той, что закрасили.