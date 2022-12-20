В Краснодаре художники должны будут согласовывать граффити со специальной комиссией

Для этого в мэрии разработают специальное постановление и реестр художников

В Краснодаре создадут городской портал «Стрит-арт проекты», через который уличные художники должны будут согласовывать граффити. На сервисе разместят реестр художников, уже существующих граффити и зданий, на которых разрешено рисовать.

Для регулирования этой работы управление по делам молодежи разрабатывает проект постановления. Согласовывать все изображения, предлагаемые художниками, будет специальная комиссия, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

По словам замглавы Краснодара Максима Слюсарева, власти не собираются вмешиваться в творческую работу и вводить цензуру. Вице-мэр назвал это «активизацией выявления и пресечения вандализма».