В Краснодаре художники должны будут согласовывать граффити со специальной комиссией

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Для этого в мэрии разработают специальное постановление и реестр художников

В Краснодаре создадут городской портал «Стрит-арт проекты», через который уличные художники должны будут согласовывать граффити. На сервисе разместят реестр художников, уже существующих граффити и зданий, на которых разрешено рисовать. 

Для регулирования этой работы управление по делам молодежи разрабатывает проект постановления. Согласовывать все изображения, предлагаемые художниками, будет специальная комиссия, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

По словам замглавы Краснодара Максима Слюсарева, власти не собираются вмешиваться в творческую работу и вводить цензуру. Вице-мэр назвал это «активизацией выявления и пресечения вандализма».

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Отмечается, что для художников создадут дополнительные зоны свободного творчества — поверхности, на которых можно будет рисовать без разрешения. Сейчас в Краснодаре три таких площадки — на улицах Сормовской, Рождественской Набережной и на Затоне.

Также в мэрии добавили, что хотят ужесточить наказание за нарушение правил благоустройства и запретить продавать аэрозольные баллончики тем, кому нет 21 года.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Сочи закрасили единственную легальную стену для граффити. Художники сказали, что других мест для рисования в городе нет. Ближайшая подобная стена находится в Адлере, в 30 км от той, что закрасили.

Граффити Искусство Краснодар

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В Краснодаре художники должны будут согласовывать граффити со специальной комиссией
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