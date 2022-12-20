У виртуальных банковских карт РНКБ появилась опция снятия наличных в банкоматах
Банк РНКБ обновил функционал виртуальной карты — теперь с неё можно снимать наличные в банкоматах с помощью приложения Mir Pay на смартфоне
Виртуальная карта РНКБ способна полностью заменить обычную пластиковую карту. Снимать наличные или вносить их на такую карту теперь можно в банкомате с функцией NFC.
Для использования виртуальной карты в банкоматах необходимо:
— назначить для нее пин-код. Эта операция осуществляется в несколько кликов в разделе «Действия» в мобильном приложении банка;
— поднести смартфон с приложением Mir Pay, в котором зарегистрирована виртуальная карта, к NFC-модулю на банкомате с функцией бесконтактного использования карт;
— осуществить стандартные действия для снятия наличных с карты.
«Обновленная виртуальная карта теперь является равноценной заменой обычной банковской карте с физическим носителем. Сейчас виртуальную карту можно открыть только при наличии любой другой карты РНКБ, однако в перспективе она станет отдельным независимым продуктом, который не будет требовать наличия пластиковой карты. А в сочетании с возможностями биометрии виртуальная карта даст возможность пользоваться услугами РНКБ клиентам, которые находятся за пределами регионов присутствия банка», — отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.
На сегодняшний день клиенты РНКБ оформили более 150 тыс. виртуальных карт. За последний год их количество увеличилось более чем в два раза, поскольку клиенты оценили преимущества онлайн-платежей без физического носителя.
Как писали Юга.ру, в 2022 году клиенты РНКБ совершили онлайн-покупки на 100 млрд рублей.