У виртуальных банковских карт РНКБ появилась опция снятия наличных в банкоматах

Банк РНКБ обновил функционал виртуальной карты — теперь с неё можно снимать наличные в банкоматах с помощью приложения Mir Pay на смартфоне

Виртуальная карта РНКБ способна полностью заменить обычную пластиковую карту. Снимать наличные или вносить их на такую карту теперь можно в банкомате с функцией NFC.

Для использования виртуальной карты в банкоматах необходимо:



— назначить для нее пин-код. Эта операция осуществляется в несколько кликов в разделе «Действия» в мобильном приложении банка;



— поднести смартфон с приложением Mir Pay, в котором зарегистрирована виртуальная карта, к NFC-модулю на банкомате с функцией бесконтактного использования карт;



— осуществить стандартные действия для снятия наличных с карты.