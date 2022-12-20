Площадь мелиорируемых земель в Краснодарском крае увеличат на 8 тыс. гектаров к 2025 году

На планерке ЗСК краевому Минсельхозу рекомендовали в период 2023-2024 годов ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 4 тыс. га мелиорируемых земель

Обращаясь к коллегам, руководитель регионального парламента Юрий Буралчко напомнил, что сейчас отечественному агропрому очень важно обеспечить эффективное и рациональное использование выделенных для сельхознужд земель. «Системно и комплексно данную задачу решает утвержденная правительством профильная программа. Это основной стратегический документ, формирующий земельно-аграрную политику в долгосрочной перспективе. Земли сельхозназначения — особый приоритет для Кубани. Мы все прекрасно понимаем, что в таком субъекте, как наш край, таких земель не станет больше. И наша самая главная задача — максимально эффективно их использовать. Особенное это актуально в свете поручений президента РФ по импортозамещению и обеспечению жителей региона высококачественным продовольствием», — сказал Бурлачко.

Парламентарии рекомендовали Минсельхозу в период 2023-2024 годов ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 4 тыс. га мелиорируемых земель. Совместно с Минфином главному аграрному ведомству Кубани предстоит запланировать в региональном бюджете на 2022 год и на плановый период 2024-2025 годов средства на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мелиоративных мероприятий, в том числе по известкованию кислых почв на пашне.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаила Тимофеева, общая площадь орошаемых земель в Краснодарском крае — более 386 тыс. га. Мелиоративный фонд занимает порядка 234 тыс. га. Рисом засевают до 120 тыс. га, в 2022 году — 92 тыс. га. Ежегодно край производит около 900 тыс. тонн риса — это 70% от его валового производства в стране.

Как пояснил Тимофеев, деятельность рисоводческих хозяйств в некоторых муниципалитетах зависит от бесперебойного функционирования Федоровского гидроузла. Весной 2022 года на этом объекте произошла авария, последствия которой удалось оперативно ликвидировать. Своевременно разработанная ЗСК инициатива позволила увеличить процент насыщения чеков семенами риса и минимизировать потери его производства в основных рисосеющих районах, лишенных подачи воды.

Как выглядит Федоровский гидроузел после повторного разрушения: Фото и видео

Речь на планерке зашла также о реализации региональных проектов. По одному из них — «Экспорт продукции АПК» — и гидромелиоративным мероприятиям 2017-2021 годов в эксплуатацию ввели более 34 тыс. га орошаемых земель. На них выращивают кукурузу, подсолнечник, сою, горох, фасоль, картофель, лук, плодовые культуры. Производство сельхозпродукции на таких участках позволяет получать гарантированные урожаи.

Тем не менее, ряд острых вопросов, касающихся мелиорации, остается. В том числе и в отрасли рисоводства. Тимофеев обратил внимание и на состояние насосных станций, обеспечивающих водой поля. В большинстве случаев они нуждаются в замене.

Подробно депутаты остановились на сохранении в регионе лесополос — главных защитных мелиоративных насаждений. Сейчас они требуют большего ухода, поскольку многим лесопосадкам уже более 30-40 лет.

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Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что сохранение лесополос напрямую связано с плодородием земель. Ведь именно лесные насаждения защищают их от эрозии, предотвращают их обеднение.

«Мы постоянно работаем в данном направлении. Для поддержания достаточного уровня гумуса в почвах шестым созывом ЗСК принят профильный закон, который сегодня успешно реализуется. Мы живем в зоне неустойчивого земледелия, поэтому необходимы единые жесткие правила по содержанию лесополос, которые будут строго выполняться», — отметил Бурлачко.