В Краснодаре проведут благотворительный бизнес-форум для женщин
Спикерки сообщества «DearZaika» расскажут краснодаркам о личном бренде, психологии продаж и развитии малого бизнеса
21 декабря в Краснодаре пройдёт форум-воркшоп для предпринимательниц «Я!Project». Гостьям обещают разыграть индивидуальное наставничество и другие призы.
«Идея форума в том, что это практическое мероприятие, где женщины весь день будут работать над стратегией развития себя и своего бизнес-проекта в брендированном воркбуке. В деловой программе форума предпринимательниц ждут темы личного бренда, психологии продаж, мотивационных ресурсов потенциала, брендинга в малом бизнесе, лучшие кейсы от ведущих экспертов. Помимо выступлений предусмотрены трансформационные практики и воркшоп по упаковке бизнеса, продукта или услуги», — рассказали организаторки.
Перед слушательницами выступят женщины, которые добились успеха в своих сферах:
- брендолог, основательница женского блога-сообщества «Дерзайка», кафе «Хорошая еда» и других бизнесов Кристина Брагина;
- основательница фестиваля «Стереопикник» Ангелина Стипиди;
- директор благотворительного фонда «Открытая среда», лауреатка Forbes «30 до 30» Анна Малова;
- фотограф и организатор девичников Татьяна Фурсова;
- продюсер, блогер, создательница нетворкинг-проекта «ohзавтрак» Алина Вильямсон;
- врач-узист, эндокринолог, владелица сети ST clinic Ольга Стукайло;
- кондитер Дарья Бескровная;
- психолог-гипнолог, коуч ICF, игропрактик Эвелина Геращенко;
- копирайтер, контент-коуч Адыгейша.
Форум пройдёт 21 декабря в бизнес-центре «Централь» на Гимназической, 65. Подробнее узнать о мероприятии и спикерках можно на сайте. Все деньги с продажи билетов направят в фонд «Открытая среда», который помогает подросткам и взрослым краснодарцам с аутизмом.