В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Сны и грёзы»

В Краснодарском выставочном зале 13 декабря открылась экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Сны и грёзы»

Представлены произведения художников, вобравшие в себя сказки, легенды, мифы и фантазии. Среди авторов — Алексей Апиша, Алексей Кашанов, Дмитрий Гаюн, Александр Куренной, Андрей Пикавцов, Евгения Форова и другие.

«Каждый художник представит свой удивительный мир, который может всколыхнуть теплые воспоминания, вызвать улыбку, навеять чувство легкой грусти, открыть перед вами дорогу в страну фантазии», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 25 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в музее имени Коваленко до 18 декабря можно увидеть фотоработы краснодарца Дмитрия Сеника. В кадре элементы архитектуры, растения, тени и силуэты.