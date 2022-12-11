В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Сны и грёзы»

Краснодарский край

Распечатать

  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском выставочном зале 13 декабря открылась экспозиция живописи, графики и декоративно-прикладного искусства «Сны и грёзы»

Представлены произведения художников, вобравшие в себя сказки, легенды, мифы и фантазии. Среди авторов — Алексей Апиша, Алексей Кашанов, Дмитрий Гаюн, Александр Куренной, Андрей Пикавцов, Евгения Форова и другие.

«Каждый художник представит свой удивительный мир, который может всколыхнуть теплые воспоминания, вызвать улыбку, навеять чувство легкой грусти, открыть перед вами дорогу в страну фантазии», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 25 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали Юга.ру, в музее имени Коваленко до 18 декабря можно увидеть фотоработы краснодарца Дмитрия Сеника. В кадре элементы архитектуры, растения, тени и силуэты.

Выставки Искусство Краснодар Музеи

Новости

В Краснодаре открылась выставка живописи и графики «Сны и грёзы»
За использование беспилотников в Краснодарском крае будут выписывать штрафы до 500 тыс. рублей
Под Краснодаром ночью неизвестные убили около 15 чипированных собак
Автомобилям грузоподъемностью более 1,5 тонн запретят проезд по Крымскому мосту
В начале 2023 года в Сочи запустят новые экологичные автобусы
В Краснодаре временно ограничат движение на улице Гоголя

Лента новостей

«Мы должны повысить цену на 56%»
9 декабря, 12:31
«Мы должны повысить цену на 56%»
Из-за новых налоговых правил в Краснодарском крае могут массово закрыться ювелирные магазины
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
7 декабря, 19:01
«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление»
Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска
С чего начать делать добрые дела?
7 декабря, 07:15
С чего начать делать добрые дела?
Рассказываем, кому можно помочь прямо сейчас

Реклама на сайте