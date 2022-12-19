В Краснодаре мужчина выпал из окна дома в ЖК «Панорама»
18 декабря молодой человек разбился после падения из окна краснодарской многоэтажки
Трагедия произошла 18 декабря после 20:00 в ЖК «Панорама», о ней сообщили очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным СУ СК Краснодарского края, 31-летний мужчина выпал из окна своей квартиры.
Следователи проводят проверку по факту смерти, назначена судмедэкспертиза.
Напомним, месяц назад 33-летний парень насмерть разбился на Восточно-Кругликовской, выпав из окна.