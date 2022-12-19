Депутата Госдумы от Краснодарского края Дмитрия Пирога задержали в Пулково за беспорядки — СМИ
Предположительно, он отказался оплатить счёт в ресторане
Обновлено. Помощник депутата Госдумы опроверг информацию СМИ, об этом сообщил телеканал «Кубань24».
«Дмитрий действительно был в Санкт-Петербурге и смотрел матч. Но ничего из того, о чем сейчас рассказывают в СМИ, не было», — приводит телеканал слова помощника Дмитрия Пирога.
Депутата Госдумы от партии «Единая Россия» из Краснодарского края Дмитрия Пирога 18 декабря задержали в аэропорту Пулково, сообщили «Известия». По данным СМИ, он смотрел футбол и громко нецензурно ругался.
Телеграм-канал «Baza» рассказал, что Пирог был в в компании своих друзей. В одном из ресторанов они смотрели Чемпионат мира по футболу и ждали самолет. Затем мужчина попросил счет и оказалось, что компания отдохнула на 20 тыс. рублей.
Пирог отказался платить и сотрудник ресторана вызвал полицию.
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