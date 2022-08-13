В аэропорту Сочи задержали бывшего депутата Госдумы. Его обвиняют в растрате 50 млн рублей

12 августа бывшего депутата Государственной Думы Евгения Трепова задержали прямо у трапа самолета в Сочи, затем этапировали в Москву

В Адлере после посадки самолета задержали бывшего депутата Государственной Думы Евгения Трепова. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным правоохранителей, Трепов планировал из Адлера перебраться в Абхазию, а затем в Грузию. При этом экс-депутат опровергает информацию о своем побеге. По его словам, он не собирался сбегать, а прибыл в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу.

Евгения Трепова этапировали в Москву, где сразу же прошел суд. По его решению бывшего чиновника отправили под домашний арест по месту прописки в Костроме. Фигуранта уголовного дела обвиняют в присвоении и растрате средств костромского «Конфидэнс-банка». Бывший депутат был его собственником и председателем совета директоров.

По версии следствия, Трепов и бывший топ-менеджер банка Светлана Гермогенова выдавали необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам и выводили средства по фиктивным сделкам. В уголовном деле указана растрата более 50 млн рублей. Сейчас Светлана Гермогенова отправлена в СИЗО на два месяца.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) еще в октябре 2021 года. К тому времени банк уже давно был лишен лицензии. На кредитном учреждении висел долг 4,3 млрд рублей.

По данным Центробанка, банк в своей деятельности использовал «рискованную бизнес-модель, ориентированную на обслуживание интересов основного собственника». Кроме того, «Конфидэнс-банк», по информации Центробанка проводил сомнительные транзитные операции.

Юга.ру рассказывали о других подобных громких случаях. В 2021 году главу Росимущества Кубани и Адыгеи, который похитил из бюджета 65 млн рублей, приговорили к 8 годам колонии.