В вебинаре для преподавателей «Азбуки интернета» поучаствовали представители 65 регионов

Организаторы и преподаватели проекта «Азбука интернета» провели второй в этом году вебинар, посвященный вопросам обучения пенсионеров компьютерной грамотности

Для участия в мероприятии пользователи подали свыше 1 200 заявок из 65 регионов России: от Мурманска до Камчатки.

Спикеры из Ставропольского края, Санкт-Петербурга, Южно-Сахалинска, Волгограда, Московской и Владимирской областей рассказали о самых востребованных темах, связанных с «Азбукой интернета»: обучение работе на смартфоне;

особенности использования мобильных приложений, включая социальные сети и мессенджеры;

безопасность в сети, создание надежных паролей;

защита персональных данных особо уязвимой категории пользователей.

Все материалы вебинара размещены на сайте в разделе «Семинары для преподавателей и организаторов курсов «Азбука интернета» (видео)» и доступны преподавателям и «студентам» бесплатно и круглосуточно.



На сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru размещены также все материалы базового курса программы «Азбука интернета»: учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки. Здесь же можно найти дополнительные модули программы, из которых преподаватель может самостоятельно сформировать расширенный курс обучения для продвинутого пользователя.

На текущий момент на портале в разделе для преподавателей зарегистрировано около 9 тыс. человек.

«Азбука интернета» — совместный проект «Ростелекома» и Пенсионного фонда России, в рамках которого выпускаются методические материалы и учебное пособие, проводятся занятия с пенсионерами; организаторы курсов и преподаватели узнают о преимуществах работы по программе, обмениваются опытом и делятся лучшими практиками с коллегами из других регионов.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между «Ростелекомом» и ПФР о сотрудничестве в обучении пенсионеров. Его цель — облегчить пожилым гражданам доступ к госуслугам в электронном виде и повысить качество их жизни, обучив компьютерной грамотности и работе в интернете.

По данным Института информатизации образования Российской академии образования, все материалы учебной программы и учебно-методического пособия «Азбука интернета» соответствуют предъявляемым к ним требованиям, полезны и необходимы аудитории, которой они адресованы.