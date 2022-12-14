Корпоративные клиенты РНКБ установили рекорд по количеству онлайн-платежей

В ноябре 2022 года количество платежей юридических лиц в дистанционных каналах РНКБ превысило 1,5 млн штук

Это примерно на 10% больше, чем в ноябре прошлого года. Объем платежей за тот же период увеличился на 26% и в ноябре 2022 года достиг 175 млрд рублей.

По прогнозам банка, уходящий год окажется рекордным по количеству и объему платежей юридических лиц — ожидается не менее 18 млн платежей за год на общую сумму 2 трлн рублей .

В банке отмечают, что доля платежей представителей бизнеса в дистанционных каналах РНКБ — 100%. Клиенты, которые представляют крупный и средний бизнес, чаще всего используют ИБК iBank2. В 2022 году в системе появились новые функции, в числе которых чат для клиентов, автообработка платежей в продленный операционный день, выписка по эквайрингу и возможность подключения зарплатного договора.

Клиенты — представители малого бизнеса чаще всего используют ИБК «РНКБ Онлайн», где также появился новый функционал — чат, отображение онлайн остатков на корпоративных картах, отображение информации о возможных органичениях по счету (ФНС, ФССП), автозаполнение реквизитов получателя по ИНН и пр.

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РНКБ отмечает рост популярности мобильного приложения для юридических лиц, которое максимально активно используют представители малого предпринимательства. Количество платежей в мобильном приложении увеличилось с 50 тыс в ноябре 2021 года на 80% — до 90 тыс. в ноябре 2022 года. Количество активных пользователей мобильного приложения РНКБ для юридических лиц в этом году увеличилось на 35% и на сегодняшний день составляет около 18 тыс. клиентов.