Накопительный счёт от Уралсиба вошёл в топ-10 самых выгодных

Продукт банка Уралсиб вошёл в топ-10 рейтинга лучших накопительных счетов в рублях в декабре 2022 года по версии портала Выберу.ру

В исследование включили выгодные предложения по рублевым накопительным счетам от банков из топ-100 по активам на 1 февраля 2022 года.

При ранжировании продуктов эксперты портала учитывали не только процентную ставку по договору, но и другие параметры: реальный ежемесячный доход на остаток средств счёта;

порядок начисления процентов, включая капитализацию;

отсутствие лимита на неснижаемый остаток;

наличие комиссии за перевод денег со счёта;

возможность онлайн-оформления;

надежность и значимость банка на рынке.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».