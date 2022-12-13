Накопительный счёт от Уралсиба вошёл в топ-10 самых выгодных

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  • Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    Банк Уралсиб © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Продукт банка Уралсиб вошёл в топ-10 рейтинга лучших накопительных счетов в рублях в декабре 2022 года по версии портала Выберу.ру

В исследование включили выгодные предложения по рублевым накопительным счетам от банков из топ-100 по активам на 1 февраля 2022 года.

При ранжировании продуктов эксперты портала учитывали не только процентную ставку по договору, но и другие параметры:

  • реальный ежемесячный доход на остаток средств счёта;
  • порядок начисления процентов, включая капитализацию;
  • отсутствие лимита на неснижаемый остаток;
  • наличие комиссии за перевод денег со счёта;
  • возможность онлайн-оформления;
  • надежность и значимость банка на рынке.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Как писали Юга.ру, кредит наличными от Уралсиба вошёл в топ-5 самых выгодных потребительских займов декабря.

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