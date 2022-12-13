Северный обход Анапы достроили. Трассу обещают открыть до конца года

Разработка нового участка дороги началась ещё в 2012 году

Северный обход Анапы на федеральной автодороге А-290 Новороссийск — Керчь обещают запустить до конца года. «Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. Еще до Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту», — говорится на сайте Упрдор «Черноморье».

В управлении рассказали, что на объекте уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта. Общая протяженность дороги — 13,5 км, она включает три транспортные развязки.