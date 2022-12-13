Северный обход Анапы достроили. Трассу обещают открыть до конца года

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала t.me/anapaofficial/
    © Скриншот из телеграм-канала t.me/anapaofficial/

Разработка нового участка дороги началась ещё в 2012 году

Северный обход Анапы на федеральной автодороге А-290 Новороссийск — Керчь обещают запустить до конца года.

«Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. Еще до Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту», — говорится на сайте Упрдор «Черноморье».

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В управлении рассказали, что на объекте уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта. Общая протяженность дороги — 13,5 км, она включает три транспортные развязки.

Задача новой трассы — соединить федеральную дорогу Новороссийск — Керчь в единый скоростной путь до Крымского полуострова. В 2019 году стоимость строительства участка оценивалась примерно в 8,4 млрд рублей.

Ранее Юга.ру писали, что северный объезд Анапы обещают закончить к 2023 году. Проект начали разрабатывать еще в 2012 году.

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