Северный обход Анапы достроили. Трассу обещают открыть до конца года
Разработка нового участка дороги началась ещё в 2012 году
Северный обход Анапы на федеральной автодороге А-290 Новороссийск — Керчь обещают запустить до конца года.
«Объект полностью готов к сдаче, идет оформление документов для открытия движения. Еще до Нового года тысячи автотуристов поедут в сторону Крыма или Новороссийска по новому маршруту», — говорится на сайте Упрдор «Черноморье».
В управлении рассказали, что на объекте уложили 397,1 тыс. кв. м асфальта. Общая протяженность дороги — 13,5 км, она включает три транспортные развязки.
Задача новой трассы — соединить федеральную дорогу Новороссийск — Керчь в единый скоростной путь до Крымского полуострова. В 2019 году стоимость строительства участка оценивалась примерно в 8,4 млрд рублей.
Ранее Юга.ру писали, что северный объезд Анапы обещают закончить к 2023 году. Проект начали разрабатывать еще в 2012 году.