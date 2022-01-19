Северный объезд Анапы обещают закончить к 2023 году. Проект начали разрабатывать еще в 2012 году

Рабочие приступили к финальному этапу строительства Северного обхода Анапы — участок трассы А-290 Новороссийск — Керчь. Работы там планируют закончить до конца года

Ранее Юга.ру писали, что новый участок трассы Новороссийск — Керчь станет частью скоростного коридора из Краснодарского края к Севастополю. Разработка проекта началась в 2012 году. В 2019 году его одобрили в Главгосэкспертизе.

Протяженность строящегося участка — 13,5 км. Там планируется построить четырехполосную дорогу с разрешенной скорость движения до 120 км/ч. Подробно о проекте можно прочитать здесь.

По данным «Росавтодора», сейчас строители приступили к завершающему этапу строительства Северного обхода Анапы. Участок от Новороссийска до Керчи обещают закончить до конца 2022 года.

«В декабре 2021 года на объекте были на 99% завершены археологические раскопки и полностью закончена очистка местности от взрывоопасных предметов. Устройство земляного полотна завершено на 92%. Сравнительно короткий участок дороги будет включать три транспортных развязки, строительство двух из них почти закончено (на 97 и 98%). Техническая готовность третьей — 30%. Более чем на 70% завершено устройство наружного освещения трассы и парапетного ограждения», — говорится в сообщении ведомства.

Чиновники рассказали о строительстве и реконструкции еще двух участков. По словам руководителя ФК Упрдор «Черноморье» Андрея Жукова, работы идут на отрезках трассы А-290 52 км — 73 км и 73 км — 100 км.