В Геленджике пройдёт шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Вспомнили необычные парады прошлых лет

Краснодарский край

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

26 декабря Деды Морозы и Снегурочки зажгут главную ёлку в Геленджике. Вспоминаем, как Новый год встречали раньше в Сочи и Краснодаре

Жителей Геленджика пригласили поучаствовать в новогоднем параде. Для этого нужны костюм Деда Мороза с обязательным атрибутом — бородой — и компания Снегурочки. 

Шествие стартует в понедельник 26 декабря в 16:00 от Дворца культуры на Луначарского, 95. Для участия необходимо вовремя прийти к месту в костюмах. 

Живые сказочные персонажи пройдут по улице Ангулем и набережной до Центральной площади. Там они зажгут главную ёлку и откроют домик Деда Мороза.

В мэрии уверены, что парад принесёт жителям и гостям города «дух праздника, настроение приближающейся феерии и чуда».

Юга.ру решили вспомнить, как традиционные новогодние шествия выглядели раньше. Вот как это было в Краснодаре:

  • Шествие Дедов Морозов в Краснодаре © Виталий Тимкив, Юга.ру
    Шествие Дедов Морозов в Краснодаре © Виталий Тимкив, Юга.ру

В 2012 году в рамках «антиконца света» на празднике можно было встретить странные атрибуты:

  • Парад Дедов Морозов в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Парад Дедов Морозов в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
  • Парад Дедов Морозов в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру
    Парад Дедов Морозов в Краснодаре © Елена Синеок, ЮГА.ру

Дальше — самый тёплый парад Дедов Морозов на байках среди сочинских пальм. 

  • Мотопарад байкерских Дедов Морозов в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Мотопарад байкерских Дедов Морозов в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
  • Мотопарад байкерских Дедов Морозов в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру
    Мотопарад байкерских Дедов Морозов в Сочи © Нина Зотина, ЮГА.ру

Напомним, несколько дней назад по Краснодару начал ходить новогодний общественный транспорт. А тут можно узнать, как закончить год добрыми делами.

Геленджик Дед Мороз Новый год Праздники

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