26 декабря Деды Морозы и Снегурочки зажгут главную ёлку в Геленджике. Вспоминаем, как Новый год встречали раньше в Сочи и Краснодаре

Жителей Геленджика пригласили поучаствовать в новогоднем параде. Для этого нужны костюм Деда Мороза с обязательным атрибутом — бородой — и компания Снегурочки.

Шествие стартует в понедельник 26 декабря в 16:00 от Дворца культуры на Луначарского, 95. Для участия необходимо вовремя прийти к месту в костюмах.

Живые сказочные персонажи пройдут по улице Ангулем и набережной до Центральной площади. Там они зажгут главную ёлку и откроют домик Деда Мороза.

В мэрии уверены, что парад принесёт жителям и гостям города «дух праздника, настроение приближающейся феерии и чуда».