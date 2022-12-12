В Геленджике пройдёт шествие Дедов Морозов и Снегурочек. Вспомнили необычные парады прошлых лет
26 декабря Деды Морозы и Снегурочки зажгут главную ёлку в Геленджике. Вспоминаем, как Новый год встречали раньше в Сочи и Краснодаре
Жителей Геленджика пригласили поучаствовать в новогоднем параде. Для этого нужны костюм Деда Мороза с обязательным атрибутом — бородой — и компания Снегурочки.
Шествие стартует в понедельник 26 декабря в 16:00 от Дворца культуры на Луначарского, 95. Для участия необходимо вовремя прийти к месту в костюмах.
Живые сказочные персонажи пройдут по улице Ангулем и набережной до Центральной площади. Там они зажгут главную ёлку и откроют домик Деда Мороза.
В мэрии уверены, что парад принесёт жителям и гостям города «дух праздника, настроение приближающейся феерии и чуда».
Юга.ру решили вспомнить, как традиционные новогодние шествия выглядели раньше. Вот как это было в Краснодаре:
В 2012 году в рамках «антиконца света» на празднике можно было встретить странные атрибуты:
Дальше — самый тёплый парад Дедов Морозов на байках среди сочинских пальм.
Напомним, несколько дней назад по Краснодару начал ходить новогодний общественный транспорт. А тут можно узнать, как закончить год добрыми делами.
Все материалы по теме: