В Сочи благоустроят «Стерео» сквер. Посмотрели рендеры, они напомнили один известный на Кубани парк
Проектировщики обещали увеличить площадь озеленения и высадить глицинию
В Сочи завершили разработку концепции сквера «Стерео». Проектом занималось бюро «UTRO», сообщили в градостроительном совете города.
Архитекторы хотят сократить площадь тротуаров, увеличить количество зеленых насаждений и создать интуитивно понятную иерархию пешеходных связей. Также авторы проекта предложили расширить перголы с глициниями, сделать сад круглогодичного цветения и водный объект.
«В результате реализации проекта площадь покрытий уменьшится почти на 100 кв. метров, площадь озеленения увеличится на 300 кв. метров. Объем перголы с глицинией увеличится в 4,5 раза», — рассказали в совете.
Еще архитекторы планируют создать «исторический слой». Его разместят по периметру сквера на пешеходном маршруте. Это будут различные объекты с фактами про этапы развития территории. Авторы идеи объяснили, что элементы будут разбросаны по всему скверу. Их нельзя будет найти сразу и это вызовет у посетителей желание вернуться.
Вот так выглядят рендеры сквера. В соцсетях отметили, что проект напомниает парк «Краснодар».
Как писали Юга.ру, на курорте реконструируют набережную реки Сочи. Специалисты уже разработали несколько проектов в едином архитектурном стиле. Их одобрили эксперты Градостроительного совета и члены общественных организаций города.