В Ростовской области задержали мужчину с пулеметом, стрелявшего в полицейских. Его искали почти сутки

В телеграм-канале «Baza» заявили, что, по их информации, задержанный — боец ЧВК «Вагнер». Как пишет «Baza», ранее мужчина отбывал срок за кражу и разбой в уфимской ИК-4.

Обновлено. В телеграм-канале «Пресс-служба Пригожина» появился комментарий от имени Евгения Пригожина в ответ на вопрос журналиста издания «Ридус».



«Данная информация не является публичной и носит закрытый оперативный характер. В случае если действительно Николин был бойцом ЧВК «Вагнер» и совершил правонарушение, то необходимо отдельно провести расследование, каким образом подобного рода инцидент, который должен находиться под грифом «совершенно секретно», попал в руки журналистам, а также каким образом этот человек пересек границу Российской Федерации. В свою очередь оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет данное расследование и, в случае необходимости публичной огласки, сообщит о его результатах», — сказано в сообщении.

По информации 161.RU, задержанный — 38-летний уроженец Башкирии. СМИ сообщает, что в 2016 году мужчину осудили за два ограбления офисов микрозаймов. Также в редакции со ссылкой на собственный источник рассказывают, что при задержании подозреваемый попытался оказать сопротивление.

Напомним, 6 декабря в Новошахтинске мужчина в камуфляжной форме открыл стрельбу из пулемёта по полицейским. Один сотрудник городского ОМВД ранен, сообщили в управлении по Ростовской области.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что стрелявший — дезертир.

Ранее Юга.ру рассказывали, что число жертв трагедии в Крымске выросло до пяти. Раненый мужчина умер в больнице.