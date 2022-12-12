На въездах в Краснодар со стороны Адыгеи образовались пробки
Затор перед Тургеневским мостом скопился из-за ДТП
В красный цвет в «Яндекс.Картах» окрасился участок дороги перед въездом в Краснодар через Тургеневский мост. В соцсетях сообщают о ДТП, которое стало причиной затора.
Растянулась пробка и перед Яблоновским мостом. В сети пишут о затрудненном движении по ул. Калинина и им. Академика Лукьяненко — на выезде на ул. Красных Партизан.
Ранее Юга.ру рассказывали, что городские власти рекомендовали большегрузам с 12 декабря выбирать маршруты, не затрагивающие центр Краснодара, а также доставлять товары в город только по ночам.
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