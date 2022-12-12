На въездах в Краснодар со стороны Адыгеи образовались пробки

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Затор перед Тургеневским мостом скопился из-за ДТП

В красный цвет в «Яндекс.Картах» окрасился участок дороги перед въездом в Краснодар через Тургеневский мост. В соцсетях сообщают о ДТП, которое стало причиной затора.

Растянулась пробка и перед Яблоновским мостом. В сети пишут о затрудненном движении по ул. Калинина и им. Академика Лукьяненко — на выезде на ул. Красных Партизан.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс.Карты» https://yandex.ru/maps/35/krasnodar/probki

Ранее Юга.ру рассказывали, что городские власти рекомендовали большегрузам с 12 декабря выбирать маршруты, не затрагивающие центр Краснодара, а также доставлять товары в город только по ночам.

Дороги Краснодар Пробки Транспорт

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