В Краснодаре администрация просит предпринимателей доставлять грузы по ночам
В мэрии также предлагают большегрузам с 12 декабря выбирать маршруты, не затрагивающие центр Краснодара
В Краснодаре компаниям рекомендовали организовать доставку грузов в ночное время. В мэрии считают, что перед новогодними праздниками это поможет разгрузить центр Краснодара.
С 12 по 31 декабря строительным компаниям, торговым центрам и другим организациям, которые регулярно доставляют грузы, предлагают перестроиться на график доставки с 22 часов до 6 утра.
Также грузовым машинам рекомендуют выбирать маршруты, которые не затрагивают центр города. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства предложили схему движения. Она опубликована на сайте мэрии.
«Во второй половине декабря дорожная ситуация в городе серьезно осложняется, что связано и с ухудшением погоды, и с притоком автомобилей — многие жители пригорода и соседних районов закупаются к Новому году в столице региона, а также с кратным увеличением большегрузов, которые привозят товары», — прокомментировал решение заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.
Ранее Юга.ру рассказывали, что больше половины краснодарцев одобряют длинные новогодние каникулы. Они хотят побыть с близкими.