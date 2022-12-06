В Краснодаре администрация просит предпринимателей доставлять грузы по ночам

В мэрии также предлагают большегрузам с 12 декабря выбирать маршруты, не затрагивающие центр Краснодара

В Краснодаре компаниям рекомендовали организовать доставку грузов в ночное время. В мэрии считают, что перед новогодними праздниками это поможет разгрузить центр Краснодара.

С 12 по 31 декабря строительным компаниям, торговым центрам и другим организациям, которые регулярно доставляют грузы, предлагают перестроиться на график доставки с 22 часов до 6 утра.

Также грузовым машинам рекомендуют выбирать маршруты, которые не затрагивают центр города. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства предложили схему движения. Она опубликована на сайте мэрии.