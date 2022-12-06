В Краснодаре администрация просит предпринимателей доставлять грузы по ночам

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В мэрии также предлагают большегрузам с 12 декабря выбирать маршруты, не затрагивающие центр Краснодара

В Краснодаре компаниям рекомендовали организовать доставку грузов в ночное время. В мэрии считают, что перед новогодними праздниками это поможет разгрузить центр Краснодара.

С 12 по 31 декабря строительным компаниям, торговым центрам и другим организациям, которые регулярно доставляют грузы, предлагают перестроиться на график доставки с 22 часов до 6 утра.

Также грузовым машинам рекомендуют выбирать маршруты, которые не затрагивают центр города. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства предложили схему движения. Она опубликована на сайте мэрии.

  • © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара
    © Изображение пресс-службы мэрии Краснодара

«Во второй половине декабря дорожная ситуация в городе серьезно осложняется, что связано и с ухудшением погоды, и с притоком автомобилей — многие жители пригорода и соседних районов закупаются к Новому году в столице региона, а также с кратным увеличением большегрузов, которые привозят товары», — прокомментировал решение заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что больше половины краснодарцев одобряют длинные новогодние каникулы. Они хотят побыть с близкими.

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В Краснодаре администрация просит предпринимателей доставлять грузы по ночам
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