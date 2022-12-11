Европейские СМИ сообщили, что чеченский оппозиционер Абдурахманов жив

Как сообщали Юга.ру, об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции заявили его соратники 5 декабря. По их версии, оппозиционера расстреляли в ночь на 2 декабря.

9 декабря «Шведское радио» и сайт немецкой газеты Augsburger Allgemeine опровергли смерть Абдурахманова со слов пресс-секретаря Высшего областного суда в Мюнхене Лорана Лафлера. Чеченец должен дать свидетельские показания в мюнхенском суде по делу о покушении на его брата Мухаммада. Лафлер заявил, что свидетель жив. Шведская служба госбезопасности отказалась комментировать заявление суда.

Ранее «Кавказ.Реалии»* передавал сообщение пресс-службы правительства самопровозглашенной республики Ичкерия о том, что Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. Пресс-служба полиции Швеции не прокомментировала это заявление.