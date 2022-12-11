Европейские СМИ сообщили, что чеченский оппозиционер Абдурахманов жив

Чечня, В мире

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  • Тумсо Абдурахманов. Кадр из последней на данный момент трансляции © Скриншот видео с YouTube-канала AbuSaddamShishaniLIVE
    Тумсо Абдурахманов. Кадр из последней на данный момент трансляции © Скриншот видео с YouTube-канала AbuSaddamShishaniLIVE

Суд Мюнхена заявил, что чеченский оппозиционер Тумсо Абдурахманов, якобы убитый в Швеции, жив

Как сообщали Юга.ру, об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции заявили его соратники 5 декабря. По их версии, оппозиционера расстреляли в ночь на 2 декабря.

9 декабря «Шведское радио» и сайт немецкой газеты Augsburger Allgemeine опровергли смерть Абдурахманова со слов пресс-секретаря Высшего областного суда в Мюнхене Лорана Лафлера. Чеченец должен дать свидетельские показания в мюнхенском суде по делу о покушении на его брата Мухаммада. Лафлер заявил, что свидетель жив. Шведская служба госбезопасности отказалась комментировать заявление суда.

Ранее «Кавказ.Реалии»* передавал сообщение пресс-службы правительства самопровозглашенной республики Ичкерия о том, что Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. Пресс-служба полиции Швеции не прокомментировала это заявление.

Общественный и политический деятель, блогер и диссидент Абдурахманов известен своей критикой Чеченской республики. В 2017 году Абдурахманова преследовали силовики Чечни после того, как он не уступил дорогу кортежу двоюродного брата Рамзана Кадырова в Грозном. После угроз блогер покинул республику. В марте 2019-го чеченский спикер Магомед Даудов объявил кровную месть Абдурахманову, заявившему, что презирает Ахмата Кадырова. 

26 февраля 2020 года на блогера покушались. Тумсо обезвредил нападавшего, которого шведский суд приговорил к десяти годам лишения свободы и депортации из страны после отбывания срока.

* — признано СМИ-иноагентом в РФ. 

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