В начале 2023 года в Сочи запустят новые экологичные автобусы

В Сочи с нового года на дороги выйдут 26 автобусов на экологичном топливе

Сочинский городской автопарк пополнился 26 новыми автобусами на газомоторном топливе. Но дороги они выйдут уже в новом году. Их обещают направить на наиболее загруженные маршруты Центрального района, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Автобусы ЛИАЗ поставила в город государственная транспортная лизинговая компания. В мэрии отметили, что новый транспорт соответствует всем нормам безопасности. Он оборудован видеокамерами с онлайн-доступом из диспетчерской, бескондукторной системой оплаты проезда, климатическим контролем и отвечает требованиям безбарьерной среды.

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что в 2023 году такие автобусы станут основой городского автопарка. Для этого установят четыре газомоторных заправки. Одна из них разместится на территории «Сочиавтотранс». Также по словам Копайгородского, до 2025 года в Сочи поступит еще 51 такой автобус.

Как писали Юга.ру, в начале декабря в Сочи начали ремонтировать дорогу, разрушенную оползнем. Из-за этого перекрыли улицу Целинную и ввели там режим ЧС.