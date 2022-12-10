В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком пострадал ребенок

Краснодарский край

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  • © Изображение Stefan Schweihofer с сайта Pixabay
    © Изображение Stefan Schweihofer с сайта Pixabay

В Крымске грузовик смял легковушку. Есть пострадавшие

ДТП произошло днем 9 декабря на трассе Краснодар — Верхнебаканский. По предварительным данным, водитель легковушки «АКУРА MDX» ехал в сторону Верхнебаканского. На закругленном участке дороги он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком.

От сильного удара легковушку откинуло и она врезалась в КАМАЗ с прицепом, который стоял на обочине. В результате ДТП водителя «АКУРА MDX» и его несовершеннолетнего пассажира доставили в больницу, сообщила газета «Призыв». 

Как писали Юга.ру, в станице Воронежской ночью 22 ноября столкнулись два грузовика. После удара они загорелись. Одного водителя доставили в больницу.

ДТП Крымский район

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В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком пострадал ребенок
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