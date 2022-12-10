В Краснодарском крае газифицировали село Береговое

В селе Береговое 9 декабря подключили к газоснабжению первый дом. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», АО «Газпром газораспределение Краснодар», АО «Сочигоргаз» Геннадий Нараев и глава Геленджик Алексей Богодистов.

«Мы приложили все усилия, чтобы уже этой зимой жители села могли оценить комфорт и удобство, которые приходят с газификацией. Газовые сети построены до границ земельных участков всех потенциальных потребителей. Сегодня мы подключили первое домовладение и будем подключать остальные по мере заключения договоров и готовности к приему газа», — отметил Геннадий Нараев.

Для газификации села построили внутрипоселковый газопровод протяженностью 20 км и установили 4 пункта редуцирования газа. Общий потенциал догазификации населенного пункта — 400 домовладений. С жителями заключили 91 договор на подключение к газовым сетям.