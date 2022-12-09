В РЖД предлагают отметить Новый год в купе за полцены. Там объявили скидку 40% на билеты в Сочи

Билеты со скидкой в 40% можно купить только на 30-31 декабря

РЖД запустили акцию «Новогодняя скидка 40» на поезда дальнего следования. Купить билеты за полцены можно только на 30 и 31 декабря, сообщается на сайте компании.

В перечне акционных направлений есть Адлер,Имеретинский курорт, Новороссийск, Ставрополь и Ростов-на-Дону. Также со скидкой можно уехать в Москву, Санкт-Петербург и Казань. Полный список поездов можно посмотреть на сайте РЖД.

Как писали Юга.ру, на новогодние праздники в Сочи запустят три новые «Ласточки» — Лоо — аэропорт «Адлер», Лоо — Роза Хутор и Адлер — Аэропорт Сочи. Также продлят маршруты трех электричек от Сочи до Лоо и двух рейсов от Лазаревской до станции Туапсе.